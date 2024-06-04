Çin: Rusya’ya silahların yüzde 60’ı ABD ve batıdan gidiyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Singapur’da düzenlenen Shangri-La Diyalog Zirvesi’ne katıldı. Açıklamalarda bulunan Ning, Çin’in Rusya’ya silah gönderdiğini ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye cevap verdi.

Rusya’ya giden silah ve parçaların yüzde 60’ının ABD ve batı ülkelerinden gittiğini belirten Ning, Çin’in Rusya’ya silah vermediğini ifade etti.

"SİLAHLARIN YÜZDE 60’I ABD VE BATIDAN GİDİYOR"

Ning, “Çin, Ukrayna krizinin ne yaratıcısı ne de bu krize müdahil olan taraftır. Biz her zaman barış ve diyaloğun desteklenmesinden yana olduk. Çin, savaşan taraflara silah sağlamamakta ve uluslararası toplum tarafından geniş çapta kabul gören çift kullanımlı ürünleri sıkı bir şekilde kontrol etmektedir. Çin ve Rusya arasındaki normal ticaret, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları ve piyasa prensipleri doğrultusunda ve herhangi bir üçüncü tarafı hedef almamaktadır. Veriler, Rusya'nın ithal ettiği silah parçaları ve çift kullanımlı ürünlerin yüzden 60'ından fazlasının ABD ve diğer Batılı ülkelerden geldiğini gösteriyor” dedi.