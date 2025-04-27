Çin sanayi kârlarında sürpriz toparlanma

Çin'in sanayi şirketlerinin toplam kârları, 2025 yılının ilk üç ayında yıllık bazda yüzde 0,8 artarak 1 trilyon 509 milyar 360 milyon yuan seviyesine ulaştı. Bu artış, yılın ilk iki ayında yaşanan yüzde 0,3'lük düşüşün ardından geldi. Pekin yönetiminin uyguladığı ek teşvik önlemleri sayesinde sanayi sektöründe toparlanma sinyalleri güçlendi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yayımlanan verilere göre, sanayinin farklı kesimlerindeki performanslar dikkat çekici farklılıklar gösterdi.

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YABANCI YATIRIMLI ŞİRKETLERDE HIZLI ARTIŞ

Yabancı yatırımcıların sahip olduğu şirketler ile Hong Kong, Makao ve Tayvan sermayeli kuruluşların kârlarında yüzde 2,8 oranında artış kaydedildi. Bu durum, Çin'in uluslararası yatırım ortamında hâlâ cazibesini koruduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca, ortak girişim statüsündeki şirketlerde kârlar yüzde 0,1 gibi sınırlı bir oranda artarken, özel sektör kârları yüzde 0,3 geriledi. Ancak bu gerileme, önceki dönemdeki yüzde 9 gibi sert bir düşüşe kıyasla oldukça ılımlı bir seviyede gerçekleşti.

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DEVLET ŞİRKETLERİNDE KÂRLAR AZALDI

Çin’in devlet kontrolündeki şirketleri ise ilk çeyrekte daha zayıf bir performans sergiledi. Bu kuruluşların toplam kârları yüzde 1,4 azaldı. Bir önceki dönemde yüzde 2,1 oranında artış gösteren devlet şirketleri, 2025'in ilk çeyreğinde ekonomideki dalgalanmalardan daha fazla etkilendi. Devlet şirketlerindeki bu gerileme, büyümeyi desteklemek amacıyla atılması gereken ek adımların sinyalini veriyor.

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TARIM VE METAL SEKTÖRLERİNDE GÜÇLÜ PERFORMANS

Sektörel bazda incelendiğinde, tarım sektörü yüzde 40,3'lük etkileyici bir kâr artışı ile öne çıktı. Tarımı, yüzde 33,6 büyüme kaydeden demir dışı metal eritme sektörü takip etti. Isı üretimi sektörü yüzde 6,1, genel imalat sektörü yüzde 9,5, özel ekipman üretimi yüzde 14,2, tekstil sanayi yüzde 7,1, bilgisayar ve iletişim sektörü yüzde 3,2, elektrikli makine üretimi ise yüzde 7,5 oranında kâr artışı yakaladı. Bu rakamlar, Çin’in üretim sektöründe belirli alanlarda güçlü bir toparlanma olduğunu gösteriyor.

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KÖMÜR MADENCİLİĞİ VE OTOMOTİVDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Öte yandan bazı sektörlerde kâr kayıpları devam etti. Kömür madenciliği sektörü yüzde 47,7'lik büyük bir düşüş yaşadı. Ayrıca, metalik olmayan mineraller sektöründe yüzde 14,2, otomotiv sektöründe yüzde 6,2, kimya sanayisinde yüzde 0,4 ve petrol ile doğal gaz çıkarımında yüzde 3,1 oranında kâr kayıpları görüldü. Enerji ve hammadde sektörlerindeki bu düşüşler, küresel talepteki dalgalanmalar ve fiyatlardaki gerilemenin etkilerini yansıtıyor.

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ÇİN EKONOMİSİNİN GENEL SEYRİ

Çin hükümeti, sanayi sektöründe istikrarı sağlamak için vergi indirimleri, finansman kolaylıkları ve altyapı harcamaları gibi birçok teşvik tedbirini devreye almış durumda. Ancak, tüketici talebindeki dalgalanmalar, küresel ticaretteki belirsizlikler ve emlak sektöründeki sorunlar hâlâ büyümeyi sınırlayan temel faktörler olarak öne çıkıyor. Pekin yönetimi, 2025 yılında ekonomik büyümeyi desteklemek için daha fazla parasal genişleme adımı atabileceğinin sinyalini veriyor.

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GELECEK DÖNEM BEKLENTİLERİ

Uzmanlara göre, Çin’in sanayi şirketleri 2025’in ikinci çeyreğinde daha güçlü bir büyüme trendi yakalayabilir. Küresel talebin toparlanması ve iç tüketimin güçlenmesi, özellikle imalat ve teknoloji sektörlerinde pozitif etkiler yaratabilir. Ancak emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve jeopolitik riskler, bu toparlanmayı sınırlayabilecek önemli unsurlar arasında yer alıyor. Çin Merkez Bankası'nın izleyeceği para politikası ve hükümetin yeni teşvik paketleri, sanayi sektörünün yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.