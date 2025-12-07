Çin, dev donanmasını Pasifik'e yığdı. Bölgede "rutin" tatbikatın çok ötesinde bir askeri hareketlilik başladı.

Sarı Deniz’den Güney Çin Denizi’ne, Doğu Çin Denizi’nden Batı Pasifik’e kadar her noktada Çin bayraklı gemiler var. Hafta başında sayıları 100’ü aşan gemilerin bölgedeki operasyonları, geçen yılın rekor seviyelerini bile geride bıraktı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GERİLİM

Gerilimin fitilini ateşleyen ise karşılıklı sert açıklamalar oldu. Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi’nin "Tayvan’a olası bir saldırıda askeri müdahalede bulunabiliriz" çıkışı Pekin’i öfkelendirdi.

Çin, Japonya'ya "buna cüret edilirse karşılık güçle olur" uyarısını yaptı. Tayvan’ın 40 milyar dolarlık ek savunma harcaması kararı da barutu ateşleyen bir diğer unsur oldu.

Diplomatik kriz, sahada sıcak temas noktasına geldi. Japonya Savunma Bakanlığı, Çin'e ait Liaoning uçak gemisinden kalkan J-15 uçaklarının, Japon F-15 uçaklarına iki kez "radar kilidi" attığını duyurdu.

Savaşın eşiği olarak kabul edilen bu hamle sonrası Tokyo’dan protesto notası yükseldi. Japonya Başbakanı Takaiçi olayı "son derece üzücü" olarak nitelerken, sakin ama kararlı bir duruş sergileyeceklerini belirtti.

İddialara göre Çin gemileri savaş uçaklarıyla birlikte yabancı gemilere "sahte saldırı" tatbikatları yapıyor. Olası bir çatışmada dış güçlerin bölgeye takviye göndermesini engelleyecek operasyonlar çalışılıyor.

Ekonomik ve diplomatik yaptırımlar da peş peşe geldi. G20 zirvesinde liderler bir araya gelmedi. Pekin yönetimi, Japon deniz ürünlerine yasağı geri getirdi ve vatandaşlarına Japonya seyahat uyarısı yayınladı. Pasifik’in suları şimdilik "tatbikat" sesleriyle dalgalansa da bölge ülkeleri her an tetikte.