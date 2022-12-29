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Çin savaş jeti, ABD uçağına 6 metreye kadar yaklaştı

ABD tarafından yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi üzerinde Çin’e ait bir askeri jetin, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait uçağa 6 metreye kadar yaklaştığı belirtildi.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 22:27
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Çin savaş jeti, ABD uçağına 6 metreye kadar yaklaştı

Çin savaş jeti, ABD uçağına 6 metreye kadar yaklaştı
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ABD Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi’ndeki uluslararası hava sahasında bulunan ABD Hava Kuvvetleri’ne ait RC-135 uçağının 21 Aralık’ta Çin’e ait J-11 savaş jeti tarafından taciz edildiği duyuruldu. Çin’e ait askeri jetin, ABD uçağına 6 metreye kadar yaklaştığının belirtildiği açıklamada, ABD uçağının çarpışmamak için manevra yapmak zorunda kaldığı aktarıldı.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe ile 22 Kasım’da Kamboçya’da gerçekleştirdiği görüşmede, Çin’e ait askeri araçların Hint-Pasifik bölgesindeki "artan tehlikeli hareketlerinden" duyduğu endişeyi dile getirmişti.

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