3 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Çin şehirleri Kovid-19 vakalarına rağmen bazı kısıtlamaları gevşetiyor

Çin şehirleri Kovid-19 vakalarına rağmen bazı kısıtlamaları gevşetiyor

Çin'in büyük şehirleri, Kovid-19 tedbirlerini gevşetmeye yönelik adımlar atıyor.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 20:40
Takip Et

Çin şehirleri Kovid-19 vakalarına rağmen bazı kısıtlamaları gevşetiyor

Çin şehirleri Kovid-19 vakalarına rağmen bazı kısıtlamaları gevşetiyor
+
Aa
-

Ülkenin güneyindeki, Çin'in üçüncü büyük şehri Guangcou'da yerel sağlık yetkilileri, televizyonda yayımladıkları açıklamada, virüsün alt varyantlarının mevsimsel gripten daha büyük risk taşımadığını söyleyerek vatandaşları teskin etti.

Karantina uygulanan ilçelerdeki tedbirlerin kaldırılmasının ardından şehirde vakalar artarken son 24 saatte 4 bin 922 vaka kaydedildi.

Guangcou Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Cang Yi, yalnızca 4 vakanın "ağır ve kritik" olduğunu, virüse bağlı can kaybı görülmediğini belirtti.

Kentte ekim sonundan beri vaka sayısı 162 bin 700'e ulaştı. Bunların yüzde 90'ının hastalık belirtisi göstermediğine dikkati çeken Cang, "Bu Omicron varyantının önceki varyantlara göre belirgin şekilde daha az etkili olduğunu gösteriyor." dedi.

Cang, hem Omicron varyantının özelliği hem de nüfusun aşılamayla bağışıklığının artmış olması ve etkin önleme tedbirleri sayesinde bu sonucun ortaya çıktığını vurguladı.

Guangcou Sekizinci Halk Hastanesi Direktörü Tang Şiaoping de ortak yayında, "Yeni koronavirüsün Omicron alt varyantlarının etkisi mevsimsel grip düzeyine gerilemiş durumda. Bazıları gripten bile daha az etkili. Bu yüzden paniğe gerek yok." ifadelerini kullandı.

Kent yönetimi, karantinadaki Haycu ilçesinin bazı bölgelerinde polis ve sağlık görevlileri ile vatandaşlar arasında çatışmaya dönüşen protestoların ardından tedbirlerin gevşetilmesine karar vermişti.

Kentte iki ilçedeki karantina kaldırılırken, toplu testlere son verilmiş, pozitif vakalarla yakın temastakilerin evlerinde karantinada kalmasına izin verilmişti.

Ayrıca kısıtlama uygulanan bölgelerde restoranlar yeniden açılmış, toplu taşıma araçları yeniden faaliyete başlamıştı.

Ülkede Kovid-19 tedbirlerine karşı protestoların ardından birçok büyük şehirde, salgın tedbirlerini optimize etmek için adımlar atıldığı gözleniyor.

- Pekin ve Şıncın'da toplu taşıma araçlarında test zorunluluğu kaldırıldı

Başkent Pekin'de ve Guangdong eyaletinin teknoloji ve imalat merkezi Şıncın şehrinde toplu taşıma araçlarında negatif test sonucu gösterme zorunluluğu kaldırıldı.

Şıncın şehir yönetimi, toplu taşıma araçları dışında eczaneler, parklar ve turistik mekanlara girişte de test zorunluluğu aranmayacağını duyurdu.

Başkent Pekin'de de toplu taşıma araçlarına binişte son 48 saatte yapılmış test sonucunu gösterme zorunluluğu kaldırılırken alışveriş merkezleri, süpermarketler ve diğer kamusal alanlarda hala zorunluluk sürüyor.

Kentteki test kulübelerinin sayısı azaltılırken test zorunluluğunun devam etmesi nedeniyle az sayıdaki kulübenin önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

Pekin sağlık yetkilileri, bugün düzenledikleri basın toplantısında, bazı tedbirlerdeki değişiklere rağmen "sıfır vaka" politikasının hala geçerli olduğunu vurguladı.

Salgın dalgasının hızla yayıldığına dikkati çeken yetkililer, "sosyal önleme ve kontrol tedbirlerine ödünsüz bağlı kalınması gerektiğinin" altını çizdi.

- Son 24 saatte 33 bin 73 vaka

Çin'de sonbahardan bu yana Omicron'un bulaşıcılığı yüksek alt varyantlarının yol açtığı salgınlar nedeniyle vaka sayısı artmıştı.

Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 3 bin 988, göstermeyen 29 bin 85 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Vaka sayısının nüfusa oranla az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen Çin, "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerini uygulamaya devam ediyor.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

Çoğu ülke virüsle belirli bir uyum içinde yaşamaya, hayatın akışını ve ekonomik faaliyetleri aksatacak kontrol tedbirlerinden kaçınmaya yönelik stratejileri benimserken Çin, salgının başından beri başvurduğu kısıtlayıcı tedbirleri sürdürüyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
1
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
﻿Motorine zam 
2
﻿Motorine zam 
﻿Motorine zam 
﻿Fenerbahçe Beko Madrid'e kayıp
3
﻿Fenerbahçe Beko Madrid'e kayıp
﻿Fenerbahçe Beko Madrid'e kayıp
﻿ Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek hamle. Avrupa Birliği ülkeleri petrole tavan fiyat konusunda uzlaştı
4
﻿ Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek hamle. Avrupa Birliği ülkeleri petrole tavan fiyat konusunda uzlaştı
﻿ Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek hamle. Avrupa Birliği ülkeleri petrole tavan fiyat konusunda uzlaştı
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
5
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
﻿Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddia edilmişti... Özgür Demirtaş’tan ilk açıklama geldi
6
﻿Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddia edilmişti... Özgür Demirtaş’tan ilk açıklama geldi
﻿Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddia edilmişti... Özgür Demirtaş’tan ilk açıklama geldi
﻿ Ustanın çorabı kaynak yerinden çıkınca gerçek ortaya çıktı. 3 aracı birleştirip 7 milyon TL'lik Audi yapmışlar.
7
﻿ Ustanın çorabı kaynak yerinden çıkınca gerçek ortaya çıktı. 3 aracı birleştirip 7 milyon TL'lik Audi yapmışlar.
﻿ Ustanın çorabı kaynak yerinden çıkınca gerçek ortaya çıktı. 3 aracı birleştirip 7 milyon TL'lik Audi yapmışlar.
﻿Evinde tadilat yapıyordu. Elektrik akımına kapıldı
﻿Evinde tadilat yapıyordu. Elektrik akımına kapıldı
﻿Evinde tadilat yapıyordu. Elektrik akımına kapıldı
﻿Azerbaycan'dan İran'a nota
﻿Azerbaycan'dan İran'a nota
﻿Azerbaycan'dan İran'a nota
﻿Belarus ve Rusya'dan bölgesel güvenlik anlaşmasında değişiklik öngören protokol
﻿Belarus ve Rusya'dan bölgesel güvenlik anlaşmasında değişiklik öngören protokol
﻿Belarus ve Rusya'dan bölgesel güvenlik anlaşmasında değişiklik öngören protokol
﻿Telefonlardaki uçak modu için tarihi adım
﻿Telefonlardaki uçak modu için tarihi adım
﻿Telefonlardaki uçak modu için tarihi adım
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.