Çin sellerle boğuşuyor: 5 ölü

Çin devlet medyası, ülkenin doğu kesimini vuran şiddetli yağmurların neden olduğu sellerde beş kişinin öldüğünü ve üç kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.

Çin sellerle boğuşuyor: 5 ölü

Editör: Ersoy Özdem

Çin Devlet Medyasının bildirdiği habere göre, şiddetli yağmurun neden olduğu seller Çin'in doğusunu vurarak en az 5 ölü ve 3 kayıp bırakırken 1.500'den fazla kişi tahliye edildi.

Çin Ulusal Radyosu, büyük sellerin Cumartesi öğleden sonra Hangzhou şehrinin Fuyang bölgesindeki bir köyü kasıp kavurduğunu ve birçok evi sular altında bıraktığını söyledi.

CCTV, daha sonra yağmurun toprak kaymasına yol açarak bölgedeki birçok alanı etkilediğini ve 1.600'den fazla hanenin elektrik kesintisine uğradığını söyledi. Devlet haber ajansı Xinhua'nın bildirdiğine göre ise, bölgeden 1.500'den fazla kişi tahliye edildi.

Her yıl, mevsimsel sel baskınları Çin'in büyük bir bölümünü, özellikle de yarı tropikal güneyi vuruyor. Ancak, bu yıl bazı kuzey bölgelerinin de son 50 yılın en kötü sel raporlarını bildirdiği açıklandı.

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