Çin seyahatlerinde dijital tehlike: Herkes gözetim altında

Çinli yetkililerin, fiziksel olarak el koydukları telefonlardan kapsamlı veri çıkarma yeteneğine sahip yeni bir kötü amaçlı yazılımı kullandığı ortaya çıktı. "Massistant" adı verilen bu araç, mesajlaşma uygulamaları, fotoğraflar, konum geçmişleri, ses kayıtları ve kişisel bağlantılar dahil olmak üzere birçok hassas bilgiye erişim sağlıyor. Özellikle Çin'e seyahat edenlerin ve ülke sakinlerinin bu yeni tehdide karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

Mobil siber güvenlik şirketi Lookout, 16.07.2025 tarihinde yayımladığı bir raporda, Çin teknoloji devi Xiamen Meiya Pico tarafından geliştirildiği belirtilen bu hacking aracının detaylarını paylaştı. Rapora göre, Massistant, Android tabanlı telefonlardan adli delil toplamak için kullanılıyor. Bu da yetkililerin cihaza fiziksel olarak erişim sağlaması gerektiği anlamına geliyor. Lookout, yazılımın tam olarak hangi Çinli polis birimleri tarafından kullanıldığını kesin olarak bilmese de, yaygın olarak kullanıldığı düşünülüyor.

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SEYAHAT EDENLER İÇİN BÜYÜYEN BİR ENDİŞE

Lookout araştırmacısı Kristina Balaam, TechCrunch'a verdiği demeçte, "Bu büyük bir endişe kaynağı. Bölgeye seyahat eden herkesin, ülkeye getirdikleri cihazın çok rahat bir şekilde alıkonulabileceği ve üzerindeki her şeyin toplabileceği konusunda farkında olması gerekiyor" dedi. Balaam, Çinli forumlarda, polis ile etkileşim sonrası cihazlarına Massistant'ın yüklendiğini fark eden kişilerin şikayetlerini gösteren birkaç gönderi bulduğunu belirtti. Bu durum, yazılımın ne kadar yaygın kullanıldığına dair önemli bir işaret olarak kabul ediliyor.

Massistant'ın, cihazın kilidi açıkken yüklenebilen ve bir masaüstü bilgisayara bağlı donanım kulesiyle birlikte çalışan bir sistem olduğu belirtiliyor. Xiamen Meiya Pico'nun web sitesindeki açıklamalarda ve görsellerde de bu sistemin detayları yer alıyor. Ancak Lookout, masaüstü bileşenini analiz edemediğini ve Apple cihazlarla uyumlu bir sürüm bulamadığını açıkladı. Yine de Xiamen Meiya Pico'nun web sitesindeki illüstrasyonlarda iPhone'ların adli donanım cihazına bağlı olduğu görülüyor, bu da şirketin Apple cihazlardan veri çekmek için Massistant'ın bir iOS sürümüne sahip olabileceğini düşündürüyor.

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HUKUKİ ZEMİN VE KULLANIM KOLAYLIĞI

Uzmanlar, Çinli yetkililerin Massistant'ı kullanmak için karmaşık tekniklere ihtiyaç duymadığını belirtiyor. Balaam, Çin forumlarında okuduklarına dayanarak, insanların telefonlarını "sadece teslim ettiklerini" ifade etti. Çin'in devlet güvenlik polisinin, en az 2024 yılından bu yana, arama izni veya aktif bir cezai soruşturma olmaksızın telefon ve bilgisayarları arama konusunda yasal yetkilere sahip olduğu biliniyor. Balaam, "Birisi bir sınır kapısından geçerken cihazına el konulursa, erişim izni vermek zorundalar" şeklinde konuştu.

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CASUS YAZILIMIN GERİDE BIRAKTIĞI İZLER VE RİSKİN BOYUTLARI

İyi haber şu ki, Massistant ele geçirilen cihazda varlığına dair kanıtlar bırakıyor. Bu, kullanıcıların casus yazılımı potansiyel olarak tanımlayıp silebileceği anlamına geliyor. Yazılım bir uygulama olarak görünebilir veya Android Debug Bridge gibi daha gelişmiş komut satırı araçları kullanılarak bulunup silinebilir. Ancak kötü haber şu ki, Massistant yüklendiği anda, yetkililer kişinin verilerine zaten erişmiş oluyor. Yani hasar çoktan meydana gelmiş oluyor.

Lookout'a göre Massistant, yine Xiamen Meiya Pico tarafından üretilen ve güvenlik araştırmacılarının 2019'da analiz ettiği benzer bir mobil adli tıp aracı olan MSSocket'in devamı niteliğinde. Xiamen Meiya Pico'nun Çin'deki dijital adli tıp pazarının yüzde 40'ına sahip olduğu bildiriliyor ve şirket, teknolojisini Çin hükümetine sağladığı gerekçesiyle 2021 yılında ABD hükümeti tarafından yaptırıma tabi tutuldu.

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TARTIŞMALAR ALEVLENDİ

Balaam, Massistant'ın Çinli gözetim teknolojisi üreticileri tarafından geliştirilen çok sayıdaki casus yazılımdan sadece biri olduğunu ve "büyük bir ekosistem"in parçası olduğunu vurguladı. Araştırmacı, şirketinin Çin'de en az 15 farklı kötü amaçlı yazılım ailesini takip ettiğini belirtti. Bu durum, dijital gizliliğin küresel çapta ne kadar büyük bir tehdit altında olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Özellikle son bir yılda, dijital haklar ve siber güvenlik konusunda dünya genelinde artan tartışmalar, bu tür casus yazılımların devletler tarafından kullanımının etiğini ve yasal sınırlarını sıkça gündeme getiriyor.