Çin, Starlink ile radar teknolojisini geçti

Çinli bilim insanları, gizli uçakları ve insansız hava araçlarını tespit etmek için Starlink sinyallerini kullanmayı başardı. Geleneksel radar sistemleri, F-22 ve F-35 gibi gizli uçakları tespit edemeyebilirken, uzaydan gelen sinyaller bu uçakların tespit edilmesini mümkün kılabiliyor. Güney Çin Denizi'nde gerçekleştirilen bir deneyde, bir DJI Phantom 4 Pro drone'u gizli bir uçağı simüle etmek amacıyla kullanıldı. Bu drone'un radar kesiti, gerçek gizli uçaklarla benzerlik gösteriyordu.

Deneyde, drone'un tespiti için Filipinler üzerinden geçen bir Starlink uydusundan gelen elektromanyetik sinyaller analiz edildi. Bu yöntem, bir nesnenin bir uydudan gelen elektromanyetik dalgaları bozarak sinyal bozulmalarına yol açtığı ve bu bozulmaların analiz edilerek nesnenin yerinin belirlendiği prensibine dayanıyor. Radar yayını gerektirmeyen bu teknik, rakiplerin algılamasını veya karıştırmasını zorlaştırıyor. Araştırmacılar, küçük antenler ve düşük irtifa gibi zorluklara rağmen drone'un rotor hareketleri dahil tüm ayrıntılarını tespit edebildiler.

Yöntemin askeri kullanıma hazır olmamasına rağmen, Starlink'in geniş kapsama alanı ve yüksek frekanslı sinyalleri bu tür teknolojilerin potansiyelini artırıyor. Starlink ağında 6.000'den fazla uydu bulunuyor. Çinli araştırma ekibi, şifrelenmiş sinyalleri yakalayıp işlemek için ticari bileşenler kullanarak bir alıcı geliştirdi.

Bu deney, Çin'in anti-gizlilik yeteneklerini geliştirme çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Diğer yöntemler arasında büyük uydu takımyıldızları, ufuk ötesi radarlar ve savaş gemilerinde kullanılan gelişmiş radar sistemleri yer alıyor. Bu teknolojiler, bölgedeki ABD askeri varlıklarına karşı koyma amacı taşıyor.