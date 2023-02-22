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Çin’den NATO Genel Sekreteri'ne tepki

Çin, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Çin'in Ukrayna savaşı için Rusya'ya silah sağlayabileceğinden endişe duyduklarına ilişkin sözlerini eleştirdi.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 16:38
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Çin Stoltenberg'in Rusya'ya silah yardımı iddiasına tepki gösterdi

Çin’den NATO Genel Sekreteri'ne tepki
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD'nin ve NATO ülkelerinin, Ukrayna savaşının en büyük silah kaynağı olduğuna işaret ederek, Stoltenberg'i "Çin'i haksız yere karalamakla" suçladı.

Çin'in Ukrayna sorununda daima barışın yanında durduğunu, tarafsız ve objektif bir tutumla barış görüşmelerini teşvik ettiğini vurgulayan Vang, "ABD'nin ve diğer NATO ülkelerinin Ukrayna'daki savaşın en büyük silah kaynağı olduğu gayet iyi biliniyor. Hal böyleyken Çin'in silah sağlayacağını iddia ediyorlar. Benzer bir numarayı savaşın başında yapmaya çalışmışlardı fakat yanlış olduğu anlaşılmıştı." diye konuştu.

Vang, NATO'nun bir yanda bölgesel bir savunma ittifakı olduğunu ileri sürerken diğer yanda sürekli olarak coğrafi sınırları dışına taşarak gerilim ve bölünme yaratmaya çalıştığını savundu.

NATO'nun Ukrayna krizindeki rolünün uluslararası toplum tarafından görüldüğünü söyleyen Vang, "NATO, Çin'i temelsiz spekülasyonlarla karalamayı bırakıp Avrupa bölgesinde ve dünyada barış ve istikrar için somut şeyler yapmalı." görüşünü dile getirdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, dün, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Çin'in savaştaki Rusya'ya 'öldürücü' destek sağlayacağından artan şekilde endişeliyiz." ifadesini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de 19 Şubat'ta, ülkesinin CBS televizyonuna verdiği röportajda, Amerikan istihbaratının, Çin'in, Rusya'ya Ukrayna savaşında destek olmak için silah ve mühimmat sağlamayı değerlendirdiğine dair bilgiler edindiğini ileri sürmüştü.

Çinli şirketlerin, halihazırda Rusya savunma sanayisine "öldürücü olmayan" türde destek sağladığını savunan Blinken, yeni bilgilerin, Pekin'in doğrudan "öldürücü" nitelikte silah ve mühimmatı da sağlayabileceğini gösterdiğini belirterek, "Çin'in, Rusya'ya silah sağlaması ilişkilerimizde ciddi soruna yol açar." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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