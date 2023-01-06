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Çin tarçını nedir? Çin tarçını ve Seylan tarçını nasıl ayırt edilir?

Kumarin kaynağı olarak bilinen tatlı tarçın piyasada genellikle ‘Çin tarçını’ olarak adlandırılmaktadır. Uzmanlar Çin tarçını olarak bilinen bu baharatın fazla tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Peki, Çin tarçını nedir? Çin tarçını sağlığa zararlı mı? Çin tarçını nasıl ayırt edilir?

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 15:14
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Çin tarçını nedir, sağlığa zararlı mı? Çin tarçını ve Seylan tarçını nasıl ayırt edilir?

Çin tarçını nedir? Çin tarçını ve Seylan tarçını nasıl ayırt edilir?
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Uzmanlar Çin tarçını alırken menşeine bakılması konusunda uyarıyor. Menşeinin önemli olmasının nedeni ise Çin tarçınında bulunan ‘kumarin’ maddesinin miktarından kaynaklanıyor. Peki, Çin tarçını nedir? Çin tarçını sağlığa zararlı mı?

Aktar ve marketlerde rahatlıkla bulunabilen tarçın sıklıkla kullanılan baharatların başında gelmektedir. Uzmanlar piyasada Çin tarçını olarak bilinen kumarın maddesi yüksek olan tarçınların fazla tüketilmemesi gerektiğini söylüyor. Seylan adı verilen doğal tarçınlar tavsiye ediliyor.

TARÇININ SAHTE OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Aldığımız tarçının sahte olup olmadığını anlamanın bir çok yolu bulunuyor. Eğer tarçın tüm bu testlerden geçiyorsa güvenle tüketilebilir demektir.

Tarçın sahtesi ile karşılaştırıldığında, gerçek tarçının rengi daha açıktır, tadı biraz daha tatlıdır ve daha hoş kokulu bir aromaya sahiptir.

Ek olarak tüm tarçın türleri, esansiyel yağın yüzde 65 ila yüzde 80'ini oluşturan aktif bileşen sinnamaldehit içerir. Hem gerçek hem de sahte tarçını bu etken maddeyi paylaştığı için benzer faydalara sahip olabilirler.

Seylan veya "gerçek" tarçın, bildiğimiz tipik tarçın kabuğundan (çubuklarından) daha hafif, daha yumuşak dokulu ve çevresi çok daha ince olan gerçek tarçın kabuğundan gelir.

Marketlerden satın aldığınız tarçın çubukları büyük ihtimalle Çin tarçınıdır ve koyu kahverengi renktedir, dokuları serttir ve çevreleri çok kalındır. Sahte tarçınlar kolay kırılmaz, oysa gerçek tarçın kolayca kırılabilir.

Bu iki tip tarçın ilk bakışta birbirine çok benziyor olsa da aslında çok farklı kokar. Koklamak için iki tip tarçını yan yana koymadığınız sürece aradaki farkı çok iyi anlamayabilirsiniz. Ancak gerçek tarçının kokusu hafif baharatlı-tatlı ve biraz narenciyeye benzer, taze pişmiş elmalı turtayı hatırlatır. Sahte tarçının kokusu ise oldukça güçlüdür, kokladığınız anda duyularınızı ele geçirir. Bir defa gerçek tarçını kokladığınızda sahte tarçından kokusunu hemen ayırt edebilirsiniz.

New York University Langone Medical Center'a göre tarçın takviyeleri için tipik doz günde 1 ila 4 gramdır. Daha güçlü olan tarçın yağı için ideal doz günde yaklaşık 0,05 ila 0,2 gramdır. Araştırmalara göre, günde 6 grama kadar alınan dozlarda ise hiçbir yan etki bildirilmemiştir. Daha büyük miktarlarda tarçın tozu ve yağı, nefesinizi ve kalp atış hızınızı artırabilir.

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