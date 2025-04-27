Çin taykonotları uzayda tarih yazdı! 9 saatlik uzay yürüyüşüyle dünya rekoru

Düzenleme: Kaynak: DHA
Çin taykonotları uzayda tarih yazdı! 9 saatlik uzay yürüyüşüyle dünya rekoru

Çin'in Shenzhou-19 taykonotları, Shenzhou-20’ye görev teslimini tamamladı. Üç uzay aktivitesi, altı yük transferi yapıldı; bir taykonot 9 saatlik uzay yürüyüşüyle rekor kırdı.

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi tarafından bugün yapılan açıklamada, düzenlenen görev teslim töreninde Çin'in uzay istasyonunun anahtarının Shenzhou-20 mürettebatına teslim edildiği kaydedildi.

Shenzhou-19 mürettebatının öngörülen bütün görevleri tamamladığı belirtilirken, taykonotları taşıyan dönüş kapsülünün 29 Nisan'da Dongfeng İniş Alanı'na inmesinin beklendiği bildirildi.

Shenzhou-19 mürettebatının üç uzay aracı dışı faaliyet ile altı kez yük transferi işlemini tamamladığı, misyon kapsamında bir taykonotun uzayda tek seferde 9 saatlik uzay yürüyüşü gerçekleştirerek dünya rekoruna imza attığı ifade edildi.

Çin taykonotları uzayda tarih yazdı! 9 saatlik uzay yürüyüşüyle dünya rekoru

Çin taykonotları uzayda tarih yazdı! 9 saatlik uzay yürüyüşüyle dünya rekoru

Çin taykonotları uzayda tarih yazdı! 9 saatlik uzay yürüyüşüyle dünya rekoru

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