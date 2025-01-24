Çin, Trump'ın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik tavrından memnun

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında Trump'ın Ukrayna'daki savaş ve Çin'in rolüne dair yaptığı açıklamalar hakkında değerlendirmede bulundu.

Çin'in tüm tarafların gerilimin düşürülmesi ve Ukrayna krizine siyasi çözüm bulunması için yapıcı rol oynadığını görmekten memnun olduğunu vurgulayan sözcü Mao, "Çin, Ukrayna krizinin geçerli tek çözüm yolunun diyalog ve müzakere olduğu görüşünü uzun zamandır koruyor." dedi.

Mao, Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Rusya üzerinde önemli nüfuzu olduğu ve bu nüfuzunu savaşın sonlandırılması için kullanması gerektiğine dair sözlerine ilişkin de, "Çin, barış görüşmelerini teşvik etmeyi ve tüm taraflarla temasta olmayı sürdürecek." ifadesini kullandı.

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede, Rusya-Ukrayna savaşının "saçma" bir savaş olduğunu ve bir an önce sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, Çin'in Rusya üzerinde belli bir etkisi ve gücü olduğunu, savaşın sona ermesi için Çin Devlet Başkanı Şi'nin bu etkisini kullanması gerektiğini ifade etmişti.