Çin uçağı Samsun’a acil iniş yaptı

China Eastern Airlines'a ait MU703 sefer sayılı Airbus A330-300 tipi uçak, Karadeniz semalarında iken teknik arıza yaşandı. Uçuş ekibi, arıza üzerine Çarşamba Havalimanı'na divert (yönlendirme) kararı aldı. Uçak, sorunsuz şekilde havalimanına iniş yaptı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda alarm! Uçak pisti pas geçti

B-1073 kuyruk tescilli uçaktan sorunsuz şekilde indirilen yolcular, otobüslerle İstanbul'a sevk edildi.

Uçaktaki arızayla ilgili teknik ekipler tarafından detaylı inceleme ve bakım çalışmaları başlatıldı.