Çin üretti ilk hava taksinin testini İsrailliler yaptı

İsrail, Çin üretimi hava taksinin ilk testini gerçekleştirdi. İsrail İnovasyon Kurumu (IIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kayserya kasabasının kentsel hava sahasında geçen hafta gerçekleştirilen uçuş testinde, yolcu ve ağır yük taşıyabilen iki eVTOL (elektrikli dikey kalkış ve iniş) modeli araç kullanıldı.

DİKEY KALKIŞ YAPIYOR

Test edilen iki modelden biri olan EH216-S, Çinli Guangzhou EHang Akıllı Teknoloji şirketi tarafından üretildi. Araç, toplam ağırlığı 220 kilograma kadar olan iki yolcu taşıma ve 30 kilometre uçma kapasitesine sahip. EHang uzmanlarından oluşan bir ekip, yardım etmek ve İsrailli ekibi eğitmek üzere testten önce ülkeye geldi.