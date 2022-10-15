Çin uzaktan algılama özellikli ''Yaogan-36'' uydularını fırlattı

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-36" tipi üç uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği duyuruldu.
Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 444'üncü görev oldu.
Yaogan-36 uydularının ilk grubu 26 Eylül'de fırlatılmıştı.
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