Çin uzaktan algılama özellikli Yaogan-36 uydusunu fırlattı

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-36" uydusu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle, Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uydunun fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.
Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 439'uncu görev oldu.
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