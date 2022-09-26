26 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Çin uzaktan algılama özellikli Yaogan-36 uydusunu fırlattı

Çin uzaktan algılama özellikli Yaogan-36 uydusunu fırlattı

Çin, uzaktan algılama özellikli, "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 20:46
Takip Et

Çin uzaktan algılama özellikli Yaogan-36 uydusunu fırlattı

Çin uzaktan algılama özellikli Yaogan-36 uydusunu fırlattı
+
Aa
-

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-36" uydusu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle, Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 439'uncu görev oldu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
1
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
﻿AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı.
2
﻿AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı.
﻿AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı.
﻿İYİ Partili Mehmet Tolga Akalın belgesini yayınladı. ABD ile Erdoğan arasında Afganların Türkiye'ye gelmesi için yapılan anlaşmanın tutanakları ortaya çıktı
3
﻿İYİ Partili Mehmet Tolga Akalın belgesini yayınladı. ABD ile Erdoğan arasında Afganların Türkiye'ye gelmesi için yapılan anlaşmanın tutanakları ortaya çıktı
﻿İYİ Partili Mehmet Tolga Akalın belgesini yayınladı. ABD ile Erdoğan arasında Afganların Türkiye'ye gelmesi için yapılan anlaşmanın tutanakları ortaya çıktı
﻿Neşet Ertaş'ın çocuklarından film tepkisi: Babamız sözlü olarak film yapılmamasını vasiyet etti
4
﻿Neşet Ertaş'ın çocuklarından film tepkisi: Babamız sözlü olarak film yapılmamasını vasiyet etti
﻿Neşet Ertaş'ın çocuklarından film tepkisi: Babamız sözlü olarak film yapılmamasını vasiyet etti
﻿Milli rezillik. Türkiye 53 bin nüfuslu adaya 2-0 yenik
5
﻿Milli rezillik. Türkiye 53 bin nüfuslu adaya 2-0 yenik
﻿Milli rezillik. Türkiye 53 bin nüfuslu adaya 2-0 yenik
﻿Mevlana'nın şiiri oldu Erdoğan'ın gençliğe hitabesi
6
﻿Mevlana'nın şiiri oldu Erdoğan'ın gençliğe hitabesi
﻿Mevlana'nın şiiri oldu Erdoğan'ın gençliğe hitabesi
﻿ İsmail Saymaz Kılıçdaroğlu’nun en güçlü rakibini açıkladı. Herkes Erdoğan sanıyordu 
7
﻿ İsmail Saymaz Kılıçdaroğlu’nun en güçlü rakibini açıkladı. Herkes Erdoğan sanıyordu 
﻿ İsmail Saymaz Kılıçdaroğlu’nun en güçlü rakibini açıkladı. Herkes Erdoğan sanıyordu 
﻿Sosyal medya cinayeti davası başladı
﻿Sosyal medya cinayeti davası başladı
﻿Sosyal medya cinayeti davası başladı
﻿Ev sahibinin zorla tahliye ettirdiği Sri Lanka İstanbul Fahri Başkonsolosluğu korsan çıktı
﻿Ev sahibinin zorla tahliye ettirdiği Sri Lanka İstanbul Fahri Başkonsolosluğu korsan çıktı
﻿Ev sahibinin zorla tahliye ettirdiği Sri Lanka İstanbul Fahri Başkonsolosluğu korsan çıktı
﻿ İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artışı sinyali
﻿ İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artışı sinyali
﻿ İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artışı sinyali
﻿Bağcılar'daki cinayetin görüntülerini paylaşan 3 kişi serbest bırakıldı
﻿Bağcılar'daki cinayetin görüntülerini paylaşan 3 kişi serbest bırakıldı
﻿Bağcılar'daki cinayetin görüntülerini paylaşan 3 kişi serbest bırakıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.