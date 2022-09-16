16 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çin ve İran liderleri, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde görüştü

Çin ve İran liderleri, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Özbekistan'ın Semerkant kentinde yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde bir araya geldi.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 12:49
Takip Et

Çin ve İran liderleri, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde bir araya geldi

Çin ve İran liderleri, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde görüştü
+
Aa
-

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, görüşmede İran'ın ŞİÖ tam üyeliğini kutlayarak, ülkesinin örgüt çerçevesinde daha yakın eş güdüm ve iş birliği için birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Çin'in, İran'ın ulusal egemenliğini, meşru haklarını ve çıkarlarını korumasını desteklediğini vurgulayan Şi, iki ülkenin Kapsamlı İş Birliği Planı ile Kuşak ve Yol Girişimi projelerinin hayata geçirilmesiyle ikili iş birliğinden daha müspet sonuçlar alacağına inandığını dile getirdi.

Şi, İran'ı, Çin'in öncülük ettiği Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ne katkı sunmaya davet etti.

İran Cumhurbaşkanı Reisi de ülkesinin ŞİÖ'ye tam üye olmasıyla İran ve Çin'in hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde çok taraflı çerçevedeki iş birliğini daha fazla artırma imkanı bulacağını aktardı.

İran'ın "gerçek çok taraflılığı" savunmak için Çin ile daha yakın çalışmaya hazır olduğunu kaydeden Reisi, "İran, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi, Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi kapsamında iş birliğini destekliyor." açıklamasında bulundu.

İran ile nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı çerçevesinde devam eden nükleer müzakerelerin son durumuna da değinen Reisi, ABD ve Avrupa'nın yaptırımların kaldırılması konusunda verdikleri sözlerinde durmadıklarını ileri sürerek İran'ın "ABD'nin zorbalığı" karşısında geri adım atmayacağını belirtti.

İran'ın tüm düşmanlıklara rağmen hiçbir zaman durmadığını aktaran Reisi, ülkesinin kendi ilerleme ve gelişimini devam ettirmeyi başarabildiğini sözlerine ekledi. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
1
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
﻿ 1 günde 2+1'ler 172 bin TL 3+1'ler 100 bin TL zamlandı. Erdoğan'ı TOKİ Başkanı yalanladı
﻿YÖK’ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama
2
﻿YÖK’ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama
﻿YÖK’ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama
﻿Halk TV’de üst düzey ayrılık. Sosyal medyadan duyurdu
3
﻿Halk TV’de üst düzey ayrılık. Sosyal medyadan duyurdu
﻿Halk TV’de üst düzey ayrılık. Sosyal medyadan duyurdu
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
4
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
﻿Saygı Öztürk canlı yayında Sedat Peker açıklaması yaptı. Sedat Peker’in adamından anında karşı açıklama geldi
5
﻿Saygı Öztürk canlı yayında Sedat Peker açıklaması yaptı. Sedat Peker’in adamından anında karşı açıklama geldi
﻿Saygı Öztürk canlı yayında Sedat Peker açıklaması yaptı. Sedat Peker’in adamından anında karşı açıklama geldi
﻿Jandarmadan eş zamanlı IŞİD operasyonu: 2 gözaltı
6
﻿Jandarmadan eş zamanlı IŞİD operasyonu: 2 gözaltı
﻿Jandarmadan eş zamanlı IŞİD operasyonu: 2 gözaltı
﻿İzmir Kemalpaşa’da orman yangını
7
﻿İzmir Kemalpaşa’da orman yangını
﻿İzmir Kemalpaşa’da orman yangını
﻿Antalya Korkuteli'nde trafik kazası 4 Ölü 1 Yaralı
﻿Antalya Korkuteli'nde trafik kazası 4 Ölü 1 Yaralı
﻿Antalya Korkuteli'nde trafik kazası 4 Ölü 1 Yaralı
﻿İlaç kullanırken tüketilen besinlere dikkat! Sağlığa zararlı olabiliyor
﻿İlaç kullanırken tüketilen besinlere dikkat! Sağlığa zararlı olabiliyor
﻿İlaç kullanırken tüketilen besinlere dikkat! Sağlığa zararlı olabiliyor
﻿Çin ve İran liderleri, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde görüştü
﻿Çin ve İran liderleri, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde görüştü
﻿Çin ve İran liderleri, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde görüştü
﻿AB vize kolaylığını askıya aldı. Bazı üye ülkeler Ruslara vize vermeyi tümüyle durdurdu
﻿AB vize kolaylığını askıya aldı. Bazı üye ülkeler Ruslara vize vermeyi tümüyle durdurdu
﻿AB vize kolaylığını askıya aldı. Bazı üye ülkeler Ruslara vize vermeyi tümüyle durdurdu
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.