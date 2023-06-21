Çin ve Pakistan arasında 4.8 milyar dolarlık nükleer santral anlaşması yapıldı

Pakistan, Çin ile imzalanan anlaşmayla birlikte ülkelerindeki 7. nükleer santrali inşa edecek.

Çin ve Pakistan arasında 4.8 milyar dolarlık nükleer santral anlaşması yapıldı

Editör: Özge Ceren Çimen

Başbakan Şahbaz Şerif, Pakistan ve Çin'in 1.200 megavatlık bir nükleer enerji santrali inşa etmek için 4.8 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Şerif, Pakistan'ın en güvenilir müttefiki olarak gördüğü bir ülkenin yatırımı olarak tanımladığı bu durum için Çin’e teşekkür etti.

Şerif, Çin Ulusal Nükleer İşbirliği ile Pakistan Atom Enerjisi Komisyonu arasında mutabakat zaptı imzalanmasının ardından devlete ait haber kanalı PTV'ye verdiği demeçte, Chashma 5 projesi üzerindeki çalışmaların hemen başlayacağını söyledi.

Şerif, "Çin'in bu projeye 4,8 milyar dolarlık yatırımı, Pakistan'ın Çinli şirketlerin ve yatırımcıların güven ve inançlarını göstermeye devam ettikleri bir yer olduğu mesajını yüksek sesle ve net bir şekilde veriyor" dedi.

Chashma 5 projesi Pencap eyaletinin merkezinde inşa edilecek. Çin'in desteği ile, Pakistan'ın fosil yakıtlara bağımlılıktan uzaklaşmasının sağlanacağı bildirildi.

Pakistan'ın toplam nükleer enerji üretim kapasitesi, iki yıl önce ülkenin altıncı nükleer santralinin açılmasıyla 1.400 mw'a yükselmişti. Güney liman kenti Karaçi'de bulunan 1.100 mw'lık bu santral de Çin'in yardımıyla inşa edilmişti.

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