Çin ve Rusya Güney Kore hava sahasına girdi

Kaynak: İHA
Çin ve Rusya Güney Kore hava sahasına girdi
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2 Çin ve 4 Rus askeri uçağının ülkenin hava savunma tanımlama sahasına (KADIZ) girdiği duyuruldu.

Çin ve Rus savaş uçakları Güney Kore hava sahasına girdi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 Çin ve 4 Rus askeri uçağının yerel saatle 11.53 sıralarında Ulleung adasının kuzeyinden Güney Kore'nin hava savunma tanımlama sahasına (KADIZ) girdiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, uçakların saat 12.10 sıralarında Dokdo Adası’nın doğusundan bölgeyi terk ettiği kaydedildi. Güney Kore hava sahasının ihlal edilmediği belirtilen açıklamada, Seul’un tedbir amacıyla kendi savaş uçaklarını havalandırdığı ifade edildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Güney Kore, iki ülke arasındaki doğrudan askeri hat aracılığıyla Çin’i protesto etti.
Geçtiğimiz Haziran ayında 4 Çin ve 4 Rus askeri uçağı yine Güney Kore’nin KADIZ bölgesine girmiş, Güney Kore ise olası kazaları önlemek amacıyla savaş uçaklarını havalandırdığını duyurmuştu.
Hava sahasından farklı
Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve hava sahasından farklı olan hava savunma tanımlama sahası (ADIZ), genelde ülkeler tarafından tek taraflı olarak ilan ediliyor. Tanımlama bölgesi, yaklaşan askeri uçakların askeri tehdit olarak algılanıp uyarılması amacıyla kullanılıyor. ADIZ, bir ülkenin ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda herhangi bir hava aracını tespit ve takip etmeye çalıştığı bölge olarak da biliniyor.

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