Çin ve Suudi Arabistan’dan ortak askeri tatbikat

Çin ile Suudi Arabistan ortak tatbikat yaptı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu dün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ile başlatılan ‘Mavi Kılıç’ tatbikatının kurs programının tamamlandığını ve eğitim aşamasına geçildiğini duyurdu.

Çin ve Suudi Arabistan’dan ortak askeri tatbikat

Çin ordusu, Suudi Arabistan ile Zhanjiang şehrinde gerçekleştirilen iki haftalık kursun tamamlandığını ve eğitim aşamasına geçildiğini açıkladı. Açıklamada, “Çin-Suudi Arabistan "Mavi Kılıç-2023" deniz özel harekat ortak eğitimi 23 Ekim'de deniz eğitim kurslarını başlatarak kapsamlı tatbikat ve eğitim aşamasına girdi” ifadeleri kullanıldı.

Orta Doğu ülkeleri, askeri tatbikatlara hız verdi. Irak bugün zırhlı tümeniyle tatbikat düzenledi. Dün de Mısır Süveyş’te askeri tatbikat düzenlemişti.

UZMANLIK EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI

Çin tarafından yapılan açıklamada, “Her iki taraftan katılımcılar 9 Ekim'den bu yana iki haftalık temel eğitim ve uzmanlık eğitimlerini tamamladılar. Mevcut aşamada, helikopterden hızlı iniş, taktik grup eğitimi, savaş gemilerine tırmanma, drone operasyonu, gözlem cihazı operasyonu ve gemiden denize atış gibi kurslara odaklanarak kurtarma, keşif ve destek eğitimleri gerçekleştirecekler. Çin tarafı ortak deniz eğitimine katılmak üzere iki helikopter ile bir çıkarma gemisi gönderdi” ifadeleri yer aldı.

TATBİKAT ÇİN İLE İŞ BİRLİĞİNİ ARTIRACAK

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı’ndan tatbikata ilişkin yapılan açıklamada, “Tatbikat, Suudi Arabistan ve Çin arasındaki iş birliğini arttırmayı, deneyim alışverişinde bulunmayı, terörizm ve deniz haydutluğuyla mücadele kabiliyetlerini geliştirmeyi ve savaşa hazırlığı arttırmayı amaçlamaktadır” denildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı:

“Bu deniz eğitim aşamasının son gününde, her iki tarafın birlikleri kaçırılan ticari gemilerin denizde güç kullanılarak kurtarılması konusunda kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirecek.”

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