Çin ve Tayland, ortak deniz tatbikatına başladı

Kaynak: AA
Çin ve Tayland, ortak deniz tatbikatına başladı

Çin ve Tayland'ın, Güney Çin Denizi'nin kuzeyinde ortak deniz tatbikatına başladığı bildirildi.

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Blue Strike-2025" tatbikatının başlangıcı dolayısıyla Guangdong eyaletinin Canciang şehrinde, iki ülke birliklerinin katılımıyla tören düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, Güney Çin Denizi'nin kuzeyinde, Canciang şehri açıklarında düzenlenen tatbikatın nisan ayı başına kadar süreceği belirtildi.

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İki ülkenin 6'ncısını düzenlediği tatbikatın, "terörle mücadele taktikleri, ortak deniz hücum operasyonları ve denizaltılara karşı muharebe eğitimine" odaklanacağı kaydedildi.

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Çin ve Tayland ortak deniz tatbikatlarının ilki 2010'da, sonuncusu ise Eylül 2023'te düzenlenmişti.

İki ülkenin askeri bağlarının son yıllarda arttığı gözleniyor. Çin ve Tayland, geçen yıl ağustosta ortak hava tatbikatı "Falcon Strike-2024" ve ekimde ortak kara tatbikatı "Commondo-2024"ü gerçekleştirmişti.

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