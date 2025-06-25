Çin ve Tayvan arasında gerginlik artıyor

Çin Halk Cumhuriyeti ve Tayvan, aralarındaki gerilimi tırmandıran, toprak iddialarına ilişkin sert bir söz düellosuna girdi. Pekin yönetimi, Tayvan'ı halihazırda kendi toprağı olarak gördüğünden, bir "işgalin" söz konusu olamayacağını dile getiriyor. Demokratik bir şekilde yönetilen Tayvan'ı kendi bölgesi kabul eden Çin, son beş yıldır ada üzerindeki askeri ve siyasi baskısını artırdı. Özellikle Tayvan lideri Lai Ching-te'yi "ayrılıkçı" olarak nitelendiren Pekin'in, Lai'ye karşı sert bir tutumu var.

Japonya, Çin'in gizli savaş planını deşifre etti. Tayvan bir hafta içinde işgal edilecek

"ÜLKEYİ BİRLEŞTİRME" SÖYLEMİNE PEKİN'İN TEPKİSİ

Tayvan lideri Lai Ching-te, geçtiğimiz günlerde başlattığı "ülkeyi birleştirme" temalı konuşmalar serisinde, Tayvan'ın "elbette bir ülke" olduğunu ve Çin'in ada üzerinde hukuki veya tarihi hiçbir hakkı olmadığını belirtti. Bu açıklamalara sert tepki gösteren Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, çarşamba günü Pekin'deki Avrupalı büyükelçilere yaptığı konuşmada, Tayvan'daki iktidar partisinin "Tayvan bağımsızlığına doğru ilerlemek için her şeyi yapmasından" endişe duyduğunu ifade etti. Wang Yi'ye göre, Japonya'nın Tayvan'ı "çaldığı" ve adanın Çin'e iadesinin 1943 Kahire Deklarasyonu ile kararlaştırılıp 1945 Potsdam Deklarasyonu ile teyit edildiği belirtildi. Tayvan, 1895'ten beri Japon sömürgesiydi.

Tayvan'dan Çin'e dezenformasyon suçlaması

ASKERİ TATBİKATLAR VE KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Çin'in Tayvan çevresindeki askeri faaliyetleri ve tatbikatları, Pekin'in adayı zorla ele geçirme tehditlerini hayata geçirmesi durumunda bölgesel bir savaşı tetikleyebileceği endişesini artırıyor. Çin, en son nisan ayında geniş çaplı askeri tatbikatlar düzenlemişti. Tayvan Savunma Bakanlığına göre, Çin hava ve deniz kuvvetleri, adanın çevresinde her gün onlarca savaş uçağıyla faaliyet gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin tatbikatlarına ilişkin yaptığı yorumlara değinen Çin Tayvan İşleri Ofisi sözcüsü Zhu Fenglian, "Tayvan Çin'in bir parçasıdır; bir işgalden söz edilemez" diyerek açıklamalarda bulundu.

Çin, Tayvan ve ABD’ye meydan okudu: Pasifik Okyanusu'nda süpersonik kabus

TARİHİN YORUMLANIŞI VE GELECEK BELİRSİZLİĞİ

Tayvan lideri Lai Ching-te, adanın geleceğine yalnızca kendi halkı tarafından demokratik yollarla karar verilebileceğini vurguluyor. Ona göre "Tayvan bağımsızlığı", adanın Çin Halk Cumhuriyeti'nin bir parçası olmaması anlamına geliyor. 1911 devrimi sonrası kurulan Çin Cumhuriyeti'nin, Mao Zedong'un komünistlerine karşı iç savaşı kaybetmesinin ardından 1949'da Tayvan'a kaçtığını ve adanın resmi adının hala bu olduğunu hatırlatan Lai, "Çin Cumhuriyeti 113 yaşında, bu yıl 114 yaşına girecek. Çin Halk Cumhuriyeti ise sadece 70 yaşlarında, değil mi? Çok açık ve net" ifadelerini kullandı.

Çin - Tayvan gerilimi ardında yatan gerçekler

Bu yılki İkinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 80. yıl dönümünde Çin, Çin Cumhuriyeti için savaşan eski askerleri Pekin'de eylül başında yapılacak bir askeri geçit törenine davet etti. Tayvan, bu davete sıcak bakmazken, Tayvan Savunma Bakanı Wellington Koo, Pekin'in tarihi çarpıtmaya çalıştığını belirtti. Koo, parlamentoda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Direniş savaşı Çin Cumhuriyeti tarafından yönetildi ve kazanıldı, Çin Halk Cumhuriyeti tarafından değil, bu tartışmasızdır" dedi.