Çin askeri istihbarat uydularını fırlattı

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, 'Yaogan-36' tipi üç uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden uzaya fırlatıldı.
Uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşti.
Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 455'inci başarılı taşıma görevi oldu.
Yaogan-36 uydularının ilk grubu 26 Eylül'de, ikincisi 14 Ekim'de, üçüncüsü ise 27 Kasım'da fırlatılmıştı.
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