Çin yapay zekâ standartları komitesi kuruyor

Çin, yapay zekâ teknolojilerinde standartları belirlemek amacıyla yeni bir teknik komite kurduğunu duyurdu. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından açıklanan komite, büyük dil modelleri ve risk değerlendirmesi gibi alanlara odaklanacak. Komitede, Baidu gibi önde gelen teknoloji şirketlerinden ve Pekin Üniversitesi gibi prestijli akademik kurumlardan temsilciler bulunuyor.

Bu girişim, Pekin’in yapay zekâ geliştirme sürecini teşvik ederken güvenlik ve etik gözetimini de sağlamayı hedefleyen ikili yaklaşımını yansıtıyor. Çin, mobil internet ve e-ticaret sektörlerinde uyguladığı önceki serbest düzenlemelerin aksine, yapay zekâ alanında daha proaktif bir tutum sergiliyor. Geçtiğimiz yıl, halka açık chatbotların düzenleyici onay süreci aylarca sürmüş, bu süreçte Çinli şirketler OpenAI’nin ChatGPT’si ile rekabet edebilecek teknolojiler geliştirmeye devam etmişti.

Çin’in bu hamlesi, küresel yapay zekâ standartlarını belirleme yarışının kızıştığı bir dönemde geldi. Teknolojik yeniliklerin yanı sıra uluslararası çerçeveleri şekillendirme mücadelesi de bu yarışta önemli bir rol oynuyor. Finlandiya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nün bir raporuna göre, Çin, yalnızca mevcut standartlara uymak yerine yapay zekâda standart belirleyici bir güç olmayı hedefliyor.

Bu adımla birlikte Çin, hem yerel hem de küresel ölçekte yapay zekâ teknolojilerinin geleceğini şekillendirmeyi amaçlıyor.