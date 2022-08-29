Çınar yaprağı çayı nelere iyi gelir?

ÇINAR YAPRAĞI ÇAYININ FAYDALARI:
Kemik ve eklemler için birebir şifa.
Cilt yanıklarına iyi geliyor.
Ödem atıcı özelliği var..
Saç köklerini güçlendiriyor
Kireçlenme ve romatizma gibi diz problemlerini giderir.
Cildi nemlendiriyor
Ağrıyı dindirir.
Hücreleri yeniliyor
Ağız içi kokularını gideriyor
Bağırsakları rahatlatır.
Kanda oluşan iltihapları yok eder.
Sedef hastalığının etkilerini azaltır
Mide asidini alır
Derideki lekeleri onarır
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