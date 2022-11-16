﻿Çınar yaprağının çayı hangi rahatsızlıklara iyi gelir?

ÇINAR YAPRAĞI ÇAYININ YARARLARI

Ağrıyı dindirir.

Hücreleri yeniliyor

Ağız içi kokularını gideriyor

Bağırsakları rahatlatır.

Kanda oluşan iltihapları yok eder.

Sedef hastalığının etkilerini azaltır

Mide asidini alır

Kemik ve eklemler için birebir şifa.

Cilt yanıklarına iyi geliyor.

Ödem atıcı özelliği var.

Saç köklerini güçlendiriyor

Kireçlenme ve romatizmaya iyi gelir.

Cildi nemlendiriyor

Derideki lekeleri onarır