Çınarcık Barajı İçme Suyu İshale Hatları Projesi'nin gelecek yaz bitirilmesi hedefleniyor

Erdem Saker’in 1972 yılında DSİ Bölge Müdürlüğü döneminde projelendirilen, 1996'da inşaatına başlanan ve 2002'da tamamlanan Çınarcık Barajı’nın 23 yılda bitirilemeyen ishale hatlarının çalışmaları son 1,5 yılda yüzde 65 seviyesine ulaştı.

Çınarcık Barajı İshale Hatları Proje Müdürü Yasin Semerciler, yaptığı açıklamada, son günlerde kamuoyunda yer alan “Çınarcık Barajı inşaatı durduruldu” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Yerel seçimlerin yapıldığı Mart 2024'te projenin çekilen fotoğraflarını gösteren Semerciler, projenin 1,5 yıl önce yüzde 1-2 seviyesinde olduğuna dikkati çekti.

Semerciler, şunları kaydetti:

“Mart 2024 itibarıyla sahada kazı çalışmaları sürmekteydi ve o tarihten bu yana herhangi bir durdurma yaşanmamıştır. Bugün itibariyle projenin genel ilerleme oranı yüzde 65’e ulaştı. İnşaat işleri yüzde 80 seviyesinde, mekanik işler ise yüzde 40 seviyesine geldi. Sahada yaklaşık 150 kişilik uzman ekip görev yapmakta olup, elektrik ekipleri de kısa süre içinde çalışmalara dahil olacak.”

Semerciler, planlanan tarihten 9 ay önce tamamlanarak devreye alınan baypass hattı ile günlük 110 bin metreküp suyun Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne aktarıldığı projeyi Haziran 2026'da tamamlamayı planladıklarını da bildirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Doğancı ve Nilüfer Barajlarıyla entegre şekilde yürütülen Çınarcık İçme Suyu Projesi ile kentin 2060'a kadar olan içme suyu ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişim için geliştirilen bu stratejik yatırım, kentin geleceğine damga vuracak projeler arasında yer alacak.