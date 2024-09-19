Cinayet Gürcistan'ı karıştırdı

Gürcistan'ın ünlü transseksüel figürlerinden olan Abramidze'yi öldürdüğü iddia edilen 26 yaşındaki bir adam, cinsiyet kimliğine dayalı ağırlaştırılmış cinayetle suçlanarak tutuklandı.

Cinayet, Gürcistan parlamentosunun LGBTQ haklarını önemli ölçüde kısıtlayan bir yasayı geçirmesinden bir gün sonra gerçekleşti. Söz konusu yasa, yetkililere Onur Yürüyüşü etkinliklerini yasaklama, gökkuşağı bayrağı gibi LGBTQ sembollerini sansürleme ve LGBTQ konularıyla ilgili medya içeriğini sınırlama yetkisi veriyordu.

Cinayetin sebebi kişisel gibi görünse de yorumcular, yasanın nefret ve hoşgörüsüzlük atmosferini beslediğini ve hükümetin LGBTQ karşıtı politikalarının yarattığı giderek daha düşmanca ortamı yansıttığını savunuyor.

Gürcistan'ın bilindik STKlarından biri olan Sosyal Adalet Merkezi konu hakkında yaptığı açıklamada "Nefret söylemi kullanan siyasi söylem ile nefret kaynaklı şiddet arasında doğrudan bir bağlantı var. İktidar partisinin beslediği siyasi homofobi bu trajik sonuca yol açtı" ifadelerine yer verdi.

Devlet Başkanı Salome Zourabichvili de cinayeti kınayarak, "Korkunç bir cinayet. Bu tamamen insanlığın inkarı." dedi.

Gürcistan'da LGBTQ hakları, son aylarda ülkeyi derinden ayrıştıran bir konu olarak öne çıkıyor. Anketler eşcinsel ilişkilere karşı yaygın bir hoşnutsuzluk olduğunu gösteriyor. Tiflis'te her yıl düzenlenen Onur Yürüyüşü aşırı sağcı grupların şiddetli saldırılarına sahne olmuştu.