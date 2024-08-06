Cinayet şüphelisi İran’a kaçmaya çalışırken yakalandı

Kaynak: DHA
Cinayet şüphelisi İran’a kaçmaya çalışırken yakalandı

Kars’ta husumetlisi Eren Budaklı’yı öldüren şüpheli İran’a kaçmaya çalışırken yakalandı. Cinayet şüphelisinin TIR ile İran’a kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

Kars’ta husumetlisi olan Eren Budaklı’yı takip ederek evinin önünde öldüren M.B. olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin cinayete yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına aldığı İ.H.Y çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan olayda M.B.'nin Eren Budaklı'yı vurduktan sonra darbettiği ortaya çıktı. Görüntülerde M.B.'yi, Eren'in yakınlarının müdahale ederek uzaklaştırdığı anlar da görülüyor.

İRAN’A KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi M.B.'nin ise Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İran'a geçeceği bilgisi üzerine polis, harekete geçti. M.B'.nin sınırı geçeceği TIR'ı tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Yakalanan M.B., Kars'a getirilerek gözaltına alındı. Kars Emniyet Müdürlüğü'nde susma hakkını kullanan M.B., adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilen M.B., güvenlik tedbiri altında adliyeye getirildi.

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