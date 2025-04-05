Cinayet zanlıları tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Batman'da meydana gelen kasten öldürme olayında başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

C.T. isimli şahıs, çıkan tartışma sırasında kesici aletle ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan C.T., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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Olayın ardından Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada, olaya karıştığı belirlenen 5 şüpheli kısa sürede yakalandı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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