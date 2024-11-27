Cinayet zanlısı çarşıda gezerken yakaland

Kaynak: İHA
Cinayet zanlısı çarşıda gezerken yakaland

Mersin'de cinayet suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çarşıda gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Mersin'de cinayet suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir zanlı, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde polis tarafından yakalandı. Olay, Karşıyaka Çarşısı'nda meydana geldi.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri Amirliği'ne bağlı polisler, çarşıda devriye gezdikleri sırada şüpheli bir kişiyi durdurdu. Şüpheliye yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasında, bu kişinin Mersin'de cinayet suçundan 25 yıl hapis cezası ile aranan R.K. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlı R.K., polis ekipleri tarafından Karşıyaka Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyet, zanlının yasal işlemleri için gerekli adımları atmaya başladı.

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