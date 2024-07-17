Cinayet zanlısı köyde yakalandı

Cinayet Valide Sultan Mahallesi’nde bulunan Hoşgörü Parkı’nda işlendi. Aralarında husumet bulunan A.E.G.(22) ile Muhammet Şahin (26), arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.E.G. av tüfeği ile Muhammet Şahin’i (26) vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Şahin, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı A.E.G. ise olaydan sonra kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Bürosu dedektifleri, olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı A.E.G.’yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonunda A.E.G’nin merkeze bağlı Pınarbaşı köyünde olduğu tespit edildi.

Oluşturulan özel ekip, A.E.G’nin saklandığı köy evine operasyon düzenleyerek şahsı yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.E.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.