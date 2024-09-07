Cinayete kaza süsü vermişlerdi. Tahliye ve beraat çıktı

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde Eyüp Aslantürk’ün darbedilerek öldürülüp ardından otomobille şarampole itilmesiyle ilgili davada karar açıklandı.

Geçen yıl 13 Ekim’de Akdam Mahallesi, Erenler Caddesi’nde meydana gelen olayda, şarampole devrilen otomobilde direksiyon başında olan Eyüp Aslantürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Ancak detaylı soruşturmada, Aslantürk’ün bir bağ evinde darbedilerek öldürüldüğü ve otomobilinin kaza süsü verilerek şarampole itilerek bırakıldığı tespit edildi.

Savcılığın hazırladığı iddianamede Bahadır Erdoğan, Kadir Sıtkı Yıldız, Furkan Perçin ve Barış Gökçek ile tutuksuz sanıklar Meral T. ve Ahmet T. hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' ve 'yardım etme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İddianamede, sanıkların güvenlik kameralarına yakalanmamak için arka yollardan Arslantürk'ün evinin bulunduğu yere gittiği ve plan doğrultusunda sanıklardan birinin evin elektriğinin bağlı olduğu trafonun kablosunu kestiğinin de tespit edildiği belirtildi.

Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu sanıklar Bahadır Erdoğan, Kadir Sıtkı Yıldız, Furkan Perçin ve Barış Gökçek, ‘yaralama sonucu ölüme neden olma’ suçundan 9 yıl 2 ay, ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ ve ‘hürriyeti yoksun kılma’ suçlarından 3 yıl 4 ay, ‘mala zarar verme’ suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliye edildiler. Tutuksuz sanıklar Meral T. ve Ahmet T. ise beraat etti.