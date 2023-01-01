1 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi

Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi

Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama geldi.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 20:26
Takip Et

Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi

Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
+
Aa
-

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

SİNAN ATEŞ'İN AİLESİ: DEVLETİMİZ, SUÇLULARI TESPİT EDEREK GEREKEN CEZAYI VERECEK BÜYÜKLÜKTEDİR

Ateş'in eşi Ayşe Ateş, ailesi adına Sinan Ateş'in sosyal medya hesabından bir açıklama metni yayınladı.

Eşinin cenazesine gelerek taziyelerini iletenlere teşekkür eden Ayşe Ateş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Ankara'da düzenlenen hain suikast sonucu şehit düşen eşim Sinan Ateş'in cenazesi için yakından, uzaktan gelerek acımızı paylaşan, taziyelerini ileten herkese ailemiz adına teşekkür ediyorum. Eşimin şehit edilmesinden bugüne gerek sosyal medyada gerekse bazı internet sitelerinde yer alan katil arayışlarının, hedef göstermelerin kimseye bir faydası yoktur. Sosyal medya bir hüküm yeri değildir. Devletimiz, suçluları tespit edecek ve gereken cezayı verecek büyüklüktedir.

Her şeyden önemlisi Allah, en büyük adalet ve hüküm sahibidir. Acımızı bir siyasi malzeme haline getirmek, acımız üzerinden siyasi hesaplaşma yapmak isteyenlerden istirhamımız, ellerini vicdanlarına koymaları, acımıza saygı duymalarıdır. Şu anda tek bir gerçek vardır: Sinan Ateş, hain bir suikaste kurban gitmiş Ülkücü şehittir. Onun manevi hatırasına saygı göstermek isteyen herkesten tek beklentimiz duadır.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

STS
1.01.2023 20:34
ALLAHÜ TEALA SEVDİKLERİNE SEVDİĞİ İŞLERİ YAPTIRIR SEVMEDİKLERİNE DE SEVMEDİĞİ İŞLERİ YAPTIRIR O HEYBESİNİ DOLDURDU VE GİTTİ YERİ BOŞ KALDI O KURTARDI ALLAHÜ TEALA RAHMETİ İLE MUAMELE EYLESİN  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ Sedat Peker’in Sinan Ateş mesajları gündemi sarsacak
1
﻿ Sedat Peker’in Sinan Ateş mesajları gündemi sarsacak
﻿ Sedat Peker’in Sinan Ateş mesajları gündemi sarsacak
﻿Acun Ilıcalı'dan yeni yıl sürprizi. Survivor 2023 yarışmacılarını açıkladı
2
﻿Acun Ilıcalı'dan yeni yıl sürprizi. Survivor 2023 yarışmacılarını açıkladı
﻿Acun Ilıcalı'dan yeni yıl sürprizi. Survivor 2023 yarışmacılarını açıkladı
﻿Meral Akşener'den Sinan Ateş paylaşımı
3
﻿Meral Akşener'den Sinan Ateş paylaşımı
﻿Meral Akşener'den Sinan Ateş paylaşımı
﻿MHP'de Sinan Ateş istifaları. E-devlet üzerinden yapıyorlar
4
﻿MHP'de Sinan Ateş istifaları. E-devlet üzerinden yapıyorlar
﻿MHP'de Sinan Ateş istifaları. E-devlet üzerinden yapıyorlar
﻿Canlı yayında seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Astrolog TV 100'de açıkladı
5
﻿Canlı yayında seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Astrolog TV 100'de açıkladı
﻿Canlı yayında seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Astrolog TV 100'de açıkladı
﻿Zehra Taşkesinlioğlu'nun elbisesi viral oldu. Denizcilerin yorumu ise olay oldu
6
﻿Zehra Taşkesinlioğlu'nun elbisesi viral oldu. Denizcilerin yorumu ise olay oldu
﻿Zehra Taşkesinlioğlu'nun elbisesi viral oldu. Denizcilerin yorumu ise olay oldu
﻿İşte Türkiye ekonomisinde 2023 yılında yaşanacaklar
7
﻿İşte Türkiye ekonomisinde 2023 yılında yaşanacaklar
﻿İşte Türkiye ekonomisinde 2023 yılında yaşanacaklar
﻿Hırvatistan Schengen ve euro bölgesine dahil oldu  
﻿Hırvatistan Schengen ve euro bölgesine dahil oldu  
﻿Hırvatistan Schengen ve euro bölgesine dahil oldu  
﻿Kuzenini kazara göğsünden vurmuştu; 10 gün sonra hayatını kaybetti
﻿Kuzenini kazara göğsünden vurmuştu; 10 gün sonra hayatını kaybetti
﻿Kuzenini kazara göğsünden vurmuştu; 10 gün sonra hayatını kaybetti
﻿Libya'da toplu mezarda 18 cesede ulaşıldı
﻿Libya'da toplu mezarda 18 cesede ulaşıldı
﻿Libya'da toplu mezarda 18 cesede ulaşıldı
﻿İngiltere Rusya’dan doğal gaz ithalatını durdurdu
﻿İngiltere Rusya’dan doğal gaz ithalatını durdurdu
﻿İngiltere Rusya’dan doğal gaz ithalatını durdurdu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.