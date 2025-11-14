CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu sert bir dille eleştirdi.

Yavuzyılmaz, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş–Başakşehir kesiminde süren inşaat çalışmalarındaki güvenlik riskine vurgu yaptı.

Yavuzyılmaz bu kapsamda yerleşim alanlarına yakın bölgelerde patlatma yapıldığını dile getirdi.

'DEPREM BÖLGESİNDE PATLATMA'

Söz konusu bölgenin risk taşıdığını vurgulayan Yavuzyılmaz, bu alanın Kanal İstanbul proje güzergahı ile kesiştiğini, Sazlıdere Barajı'na yakın bir konumda bulunduğunu ve aynı zamanda aktif bir deprem kuşağı üzerinde yer aldığını ifade etti. Yavuzyılmaz, bu koşullar altında yapılan patlatma çalışmalarının ciddi bir tehlike oluşturduğunu belirtti.

'CİNAYETE TEŞEBBÜS'

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımında şunları söyledi,

'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, derhal elindeki dinamiti bırak! Kuzey Marmara Otoyolunun Nakkaş-Başakşehir Kesimi yol inşaatında, apartmanların dibinde patlatma yapıldığını tespit ettik. Yer, Kanal İstanbul güzergahı ve Sazlıdere barajı bölgesi. Aynı zamanda riskli bir deprem bölgesi! Utanmasalar binaların kolonlarına dinamit bağlayıp patlatacaklar! Bunun adı cinayete teşebbüstür! Bu patlatma rezaletini acilen durdurun!'