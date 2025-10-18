Şarkıcı Güllü'nün evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından Kobra Murat "Cinayeti çözdüm" diyerek çeşitli iddiaları gündem getirmişti.

Katıldığı programlarda ve sosyal medyasında Güllü'nün ölümü ile ilgili açıklamalar yapan Şarkıcı Murat ile ilgili Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, suç duyurusunda bulunmuştu.

Güllü'nün ölümü sonrası açıklanan Adli Tıp'tan gelen sonuçların da ortaya çıkması ile ölümü üzerindeki şüphe bulutları dağılırken Kobra Murat yaptığı açıklamalar nedeniyle pişman oldu ve aileden özür diledi.

Güllü'nün yakın arkadaşı Kobra Murat mahlaslı Murat Divandiler de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cinayetin nasıl olduğunu bulmuş gibiyim. Lavabodan çıkıyor, camın açık olduğunu fark ediyor. Aşağıda Eşref adlı biriyle konuşan kızları görüyor. Onlara sesleniyor. Bu sırada tartışma çıkıyor" demişti.

Kobra Murat'tan yaşanan gelişmeler sonrasına yeni açıklama geldi. Yanlış anlaşıldığını söyleyen ünlü isim şöyle konuştu:

"Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum ve bunu düzeltmek istiyorum. Güllü ile çok işlere gittik, konserlere gittik. İyi kötü günlerimiz oldu. Güllü benim canımdır, evlatları da evladımdır. Acı tatlı çok güzel günler yaşadık. Bu bizi şoka sokan kötü olay olduğunda sahneden gelmiştim. Sosyal medyada konuşmalar duydum. Camın önünden oynayarak düşeceğine kimse inanamadı Güllü'nün.

Ben bu olay aydınlığa çıksın diye bir açıklama yaptım. Herkes çatılara bakıyor bir de aşağılara bakılsın dedim. Fakat çok yanlış anlaşıldım. Aslında olayı çözdüm diyecektim, cinayet diye bir şey yok. O evlatlar annesine hayatta zarar veremez. Ben o çocukların kalbinin güzelliklerini biliyorum. Onların acılarını yürekten paylaşıyorum. Onlara kesinlikle annesini itti demiyorum. Herkesten özür diliyorum, evlatlarından özür diliyorum."