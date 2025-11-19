Kadın cinayetinin adresi bu kez Bilecik oldu.

Edinilen bilgilere göre, Halil İbrahim Karlıdağ, saat 16.00 sıralarında işten çıkan eşi Büşra Karlıdağ ile ev yolunda tartışmaya başladı. Evlerine döndüklerinde tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Halil İbrahim Karlıdağ önce Büşra Karlıdağ'ı, ardından kendini vurdu.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Eve giren ekipler, Büşra Karlıdağ ve Halil İbrahim Karlıdağ’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından cenazeler Söğüt İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay sırasında evde bulunan çiftin kızlarının, yaşananlara tanık olduktan sonra balkondan kaçtığı öğrenildi.

Çiftin boşanma aşamasında olduğu ileri sürüldü.