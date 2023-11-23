Cinayetin detayları ortaya çıktı. Kız arkadaşına ‘Tanışalım’ yazan lastikçiyi öldürmüştü

Samsun’da kız arkadaşına sosyal medya üzerinden mesaj yazan kişiyi, iş yerine giderek tabancayla öldüren şahıs ile kız arkadaşının yargılanmasına başlandı.

KAYNAK: İHA
Cinayetin detayları ortaya çıktı. Kız arkadaşına ‘Tanışalım’ yazan lastikçiyi öldürmüştü

Sanık, kız arkadaşı ile konuşmak için gittiğini, kurbanın kendisine saldıracağını düşünerek yere doğru ateş ettiğini savundu.

Kız arkadaşı ise, sanığın mesajlarını görmezden geldiğini, eşinin patronu ile görüşmek istediğini söyledi.

Olayda bir kişi hayatını kaybetmiş, sanık tutuklanmıştı.

Olay nasıl oldu?

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi'nde 25 Mayıs'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selda U. (32) sanayi sitesinde Hüseyin E.'nin (32) çalıştığı lastikçi dükkanına giderek aracının lastiğini tamir ettirdi.

Genç kadın Instagram hesabında lastikçi dükkanını etiketleyip teşekkür etti. İddiaya göre lastikçi çalışanı Hüseyin E., genç kadına "Tanışalım" şeklinde mesaj yazdı. Selda U.'nun erkek arkadaşı Çağlar K. (28), Hüseyin E.'nin sosyal medya üzerinden kız arkadaşına attığı mesajı görünce tepki gösterip Selda U. ile tartıştı. Çağlar K., kız arkadaşı ile birlikte konuşmak için lastikçi dükkanına gitti. Burada Hüseyin E. ile tartışan Çağlar K., tabancayla şahsı belinden yaraladı. 2 çocuk babası Hüseyin E., kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Çağlar K. ve kız arkadaşı Selda U. ise, polis tarafından yakalandı. Çağlar K. tutuklanırken, Selda U. ise serbest bırakıldı.

Çağlar K., Selda U. ve olay yerinden kaçan Çağlar K.'yi aracıyla Tekkeköy ilçesine götüren M.D. hakkında dava açıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahallesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında Çağlar K., kendini savunarak, "Selda benim dini nikahlı eşim olur. Eve gelince mesajı gördüm. Selda'ya kim olduğunu sorunca bana tanımadığını söyledi. Sonra lastikçi olduğunu söyledi. Patronuna söyleyip gerekirse işten attıralım dedim. Amacım konuşup 'neden böyle yaptın' diyecektim. 'Eşime neden mesaj attın' dedim. Tokat attım. Yerde levye vardı alır bana saldırır diye düşündüm. Yere doğru ateş açtım" dedi.

Tutuksuz olarak yargılanan Selda U. ise, "Aracın lastiği değiştirmek için lastikçiye gittim. 'Tanışabilir miyiz. Seni bulmam zor oldu, ama buldum' yazdı. Ben de 'evliyiz yazma' dedim. 'Ben de evliyim ancak, karşılığını bulamadım' mesaj attı. Ben mesaj atmadım. Mesaj atmayı sürdürdü. Eşim mesajların bir kısmını gördü. Eşim 'patronu ile görüşüp işten ayıralım' dedi. Lastikçi dükkanına gittik. Ben aracın içindeydim. Bir anda herkes koştu, eşime saldırdılar diye düşündüm. Eşime sordum 'Bir el ateş ettim kaçtı' dedi" diye konuştu.

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