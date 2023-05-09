Cinayetten aranan zanlı uyuşturucu ile yakalandı

Gaziantep’te kasten öldürme suçundan aranan şüpheliler, Şanlıurfa’da uyuşturucu madde ile yakalandı.

Cinayetten aranan zanlı uyuşturucu ile yakalandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube görevlileri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde ekiplerin durumundan şüphelendiği 3 şüphelinin kimlik taraması yapılarak üzerleri arandı. Yapılan aramada, şüphelilerin üzerinden toplam 17,45 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. 3 Şüpheli gözaltına alındı.

aw887520-02.jpgGözaltına alınan yabancı uyruklu üç şüpheliden T.G. ve M.M.’nin Gaziantep ilinde meydana gelen cinayet olayında Gaziantep 5. Sulh Ceza Hakimliğince kasten öldürme suçundan arandıkları öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (İHA)

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