Cinci Hoca 2 erkek çocuğa dehşeti yaşattı. ‘Cin musallat oldu’ diyerek defalarca istismar etti

Düzenleme: Kaynak: Gerçek Gündem
Cinci Hoca 2 erkek çocuğa dehşeti yaşattı. ‘Cin musallat oldu’ diyerek defalarca istismar etti

Kendisini Cinci hoca olarak tanıtan Cüneyt Vural iletişime geçtiği çocukları, “size cin musallat olmuş” diyerek istismar etti.

Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar, Eyüpsultan’da elektrik işi yapan ve kendisini hoca diye tanıtan Cüneyt Vural isimli şahsın, iletişime geçtiği çocukları, “size cin musallat olmuş” diyerek kandırdığını ve cinsel istismarda bulunduğunu ortaya çıkardı.

Muska, büyü gibi şeyler yaptığını iddia eden Vural’ın 15 yaşındaki Y.U’ya yaptığı istismarı anlatan Avşar, “Teyzesi, Y.U’yu Cüneyt Vural’a götürdü. Vural, teyzeye okunmuş su ve muska verdi. Y.U.’nun numarasını aldı. Çocukla zaman zaman kafede buluşan Vural, bu görüşmeler ilerledikçe çocuğu Polenezköy'de bulunan "Synosse" isimli otele götürdü. Bu otelde başlangıçta taciz olarak başlayan eylemler, daha sonra tecavüze dönüştü. Vural, çocuğu her otele götürdüğünde gözüne gözlük, kafasına şapka taktırdı ve bir otel odasında defalarca kez tecavüz etti” diye aktardı.

"ERKEK KARDEŞİN SENİ RÜYASINDA GÖRÜYOR"

Çocuğun Vural'dan kaçmak istediğini ancak korktuğunu yazan Avşar, Y.U’nun bu süreçte arkadaşı M.A.'yı da Vural ile tanıştırdığını ve onunda cinsel istismar dehşeti yaşadığını anlattı.

Kafede buluştuğu M.A.'ya Vural, "Sen de 3 harfli var. Sana yardımcı olacağım. İkiz kardeşin rüyasında seni müstehcen olarak görüyor. Erkek kardeşin seni rüyasında görmekten mutlu oluyor ve bu durum seni sarsıyor. Sende azmışlık var ve bunu bir şekilde atman lazım..." diyerek korkuttu ve istismar böylelikle başladı.

Vural’ın yaptıklarını daha sonra ailesine anlatan M.A.'nın babası R.A. Eyüpsultan'da bulunan bir karakola giderek şikayet etti. Vural, “Çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar” suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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