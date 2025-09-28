Çin'de 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi: 7.800 kişi tahliye edildi, 11 kişi yaralı

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde sabah erken saatlerde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Yerel saatle 05.49'da Gansu'nun Longxi ilçesinde cereyan eden deprem, yapılan resmi açıklamaya göre 10 kilometre derinlikte meydana geldi.

Çinli yetkililer, 11 vatandaşın deprem nedeniyle yaralandığını, yaralılardan beşinin tedavisinin sürdüğü bildirdi. Hastaneye tedavi altına alınan depremzedelerin genel durumlarının stabil olduğu açıklandı.

Depremde 17 konutun tamamen yıkıldığı, 3.500'den fazlasının ise hasar gördüğü aktarıldı. Longxi ve Zhangxian ilçelerinde, güvenlik nedeniyle yaklaşık 7.800 kişi geçici barınma merkezlerine nakledildi. Acil müdahale ekipleri, enkaz altında kalan vatandaşların olup olmadığını kontrol etmek ve hasarı değerlendirmek için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Sismik açıdan aktif bir kuşakta yer alan Gansu Eyaleti, benzer depremlere zaman zaman sahne oluyor. Çin hükümeti, afet bölgesine acil yardım ekipleri ve malzeme sevkiyatı başlattIğını duyurdu.