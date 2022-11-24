Çin’de dinozor ayak izleri bulundu

Paleontoloji ve fosiller uzman komitesinden uzmanlar, bu durumun nadir olduğunu belirti. İyi korunmuş dinozor izlerinin bu kadar geniş bir alanda keşfedilmesinin önemli olduğu dile getirildi.

Fosiller, sauropod ve theropod dinozor ayak izlerini ve o zamanki göl fasiyeslerinin tortul ortamı hakkında önemli ipuçları veriyor. Yapılan keşif, altı dinozor türüne ait 30’dan fazla ayak izini gösteriyor.

Araştırmacılar, bu fosillerin hem miktar hem de netlik açısından oldukça nadir olduğunu, bu da onları geç Kretase dinozorlarının yaşam alışkanlıkları ve yaşam ortamlarının incelenmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.