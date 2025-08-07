Çin’de asma köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var: Turistler iplere tutunarak hayatta kaldı

Kaynak: İHA

Çin’in kuzeydoğusundaki Sincan bölgesinde bulunan bir turistik alandaki asma köprüde meydana gelen kaza, büyük bir faciaya yol açtı. Köprünün halatlarından biri aniden kopunca üzerinde bulunan 29 kişi dengesini kaybederek aşağıya düştü. 5 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Çin'in Sincan bölgesinde bir asma köprünün halatının kopması sonucu aşağı düşen 5 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Çin'in kuzeydoğusundaki Sincan bölgesinde bir asma köprünün halatı koptu. Köprüdeki 29 kişi aşağı düşerken, 5 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, halat koptuktan sonra köprünün bir tarafa doğru eğildiği, bazı turistlerin köprünün asılı tarafına tutunarak güvenli bir şekilde kıyıya geçmeye çalıştıkları görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, turistik bölge geçici olarak kapatıldı.

whatsapp-image-2025-08-07-at-14-26-15-1.jpeg

whatsapp-image-2025-08-07-at-14-26-15-2.jpeg

whatsapp-image-2025-08-07-at-14-26-15.jpeg

whatsapp-image-2025-08-07-at-14-26-16.jpeg

sincan.jpg

Son Haberler
Gazeteci Levent Gültekin’den çarpıcı iddia: CHP rehin mi alındı?
Gazeteci Levent Gültekin’den çarpıcı iddia: CHP rehin mi alındı?
Sürücüsüz traktör dönemi başladı! Direksiyonsuz ekim
Sürücüsüz traktör dönemi başladı! Direksiyonsuz ekim
İsrail ile Mısır arasında dev anlaşma! 35 milyar dolarlık gaz ihracatı
İsrail ile Mısır arasında dev anlaşma! 35 milyar dolarlık gaz ihracatı
Galatasaray Gaziantep maçının kamp kadrosunu açıkladı! Mauro Icardi ve Victor Osımhen...
Galatasaray Gaziantep maçının kamp kadrosunu açıkladı! Mauro Icardi ve Victor Osımhen...
Uykunun şifresi çözülüyor! Gizem aydınlanıyor
Uykunun şifresi çözülüyor! Gizem aydınlanıyor