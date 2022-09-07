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Ağlamasından korktu uçakta 100 paket dağıttı

Çin’de bir anne, uçak yolculuğu sırasında bebeğinin diğer yolculara rahatsızlık vermesinden endişe ederek uçaktakilere 100 paket hediye dağıttı.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 14:56
Son Güncelleme: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 15:05
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Çin'de bir kadın ağlamasından korktu uçakta 100 paket dağıttı. El yazısıyla yazılmış not hayrete düşürdü

Ağlamasından korktu uçakta 100 paket dağıttı
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OdaTV'nin haberine göre, oğlunun yüksek sesle ağlamasından endişe eden anne, uçak kalkmadan önce yolculara özür mahiyetinde hediye paketleri dağıttı. South China Morning Post’un haberine göre, hediye paketlerinin içinde kulak tıkaçları, karikatür çizimleri ve el yazısıyla yazılmış bir özür mesajı bulunuyordu.

Konu ile ilgili konuşan anne Wang, “Oğlum 20 aylık ve kontrolden çıkıp ağlayabilir, diğer yolcuları rahatsız etmesinden korkuyorum. Bu yüzden uçuştan önce onlara hatırlatsam iyi olur diye düşündüm” dedi.

Wang ve oğlunun bu hareketi yolcular tarafından beğeni topladı.

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