Çin'de büyük değişiklik, 4. Sıraya geriledi! İşte en çok satan akıllı telefon markaları

Kıyasıya rekabetin gerçekleştiği akıllı telefon pazarında, en zorlu arena şüphesiz Çin pazarı. Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok daha fazla nüfusa sahip olan Çin, aynı zamanda en çok telefonların üretildiği pazarlardan biri. Apple için de Çin pazarı çok büyük önem taşıyor ve gelirlerinin büyük bir miktarı da buradan geliyor. Ancak son yıllarda diğer rakipler harika işler ortaya koyarken, bunun meyvesini anavatanlarından almayı başardı.

ABD’li Apple ise, Çin pazarında kan kaybetti. Özellikle iPhone 16 serisi kullanıcıları tatmin etmezken, bunun faturası da ağır oldu. Son yıllarda hep birbirine benzeyen, genelde özellikleri arasında da çok fark olmayan iPhone’lar görüyoruz. Diğer rakipler 120Hz ekran, 6.000 mAh piller ve 200 Megapiksel çözünürlükte kameraya sahip telefonlar ile kozlarını oynarken, Apple ise halen iPhone 16 modellerinde 60Hz gibi düşük yenileme hızına sahip bir ekran kullanıyor.

2023’ün dördüncü çeyreğinde iPhone, Çin'de hâlâ en çok satan akıllı modeliydi. Ancak sadece bir yıl sonra Apple bu liderliği Çinli rakibi Huawei'ye kaptırdı. Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde Cupertinolu teknoloji devi Çin pazarında satış sıralamasında Huawei ve Xiaomi'nin gerisine düşerek dördüncü sıraya geriledi. Bloomberg’e göre Apple’ın iPhone satışlarının azalmasındaki en önemli faktör , tahmin de edildiği üzere son nesil iPhone 16’nın beklentileri karşılayamaması.

Son verilere göre Çinli tüketicilerin Apple’a ilgisi hızla azaldı. Bunun temel nedenlerinden biri, cihazın yapay zekâ (AI) özelliklerinin eksik kalması. Samsung, Galaxy AI ile harika özelliklere yer verirken, çok sayıda ülkeye dil desteğini getirmesiyle de beğenileri topladı. Apple ise Apple Intelligence ile bunu kısmen karşılasa da, halen sınırlı sayıda ülkede desteklemesi dezavantajlarından biri.

ÇİN PAZARINDA EN ÇOK SATAN MODELLER

CR’nin yayınladığı rapora göre, vivo 2024 yılında yüzde 17,8’lik pazar payı ile Çin akıllı telefon pazarındaki liderliğini sürdürdü. Şirket, 2023 yılında sahip olduğu yüzde 16,9’luk pazar payını artırarak kayda değer bir başarıya imza attı.

Huawei, yüzde 16,3’lük pazar payı ile ikinci sırada yer aldı. 2023 yılında yüzde 12,1 olan pazar payını önemli bir yükselişle 2024'te bu seviyeye çıkardı. Xiaomi ise yüzde 15,7’lik pazar payı ile üçüncü sırada bulunuyor. Apple, yüzde 15,5 pazar payı ile Xiaomi’yi yakından takip ederek dördüncü sıraya yerleşti.

Son olarak Honor, yüzde 15’lik payıyla listenin beşinci sırasında yer alırken, Oppo yüzde 14,3 ile altıncı sırada konumlandı. Diğer akıllı telefon üreticileri ise toplamda yüzde 5,4’lük bir pazar payına sahip oldu.