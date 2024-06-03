Çin'de casusluk operasyonu

Çin Devlet Güvenliği Bakanlığı tarafından, ülkedeki devlet kurumlarında çalışan iki kişinin İngiliz İstihbarat Servisi MI6 için çalıştığı açıklandı. Bakanlık’tan yapılan açıklamada, “Devlet güvenlik yetkilileri, son zamanlarda gerçekleştirilen kapsamlı bir soruşturma sonucu, büyük bir casusluk vakasını ortaya çıkardı. Çin merkezi hükümet kurumlarının çalışanları olan evli çift Wang ve Zhou’nun İngiliz istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıkarıldı” denildi.

Yapılan açıklamada, Wang’ın 2015 yılında İngiltere’de bir değişim programına başvurduğu ve İngiltere’ye yerleştikten sonra hobilerini ve karakter zayıflıklarını öğrenmek isteyen MI6’nın onun için partiler düzenlediği iletildi.

Çinli yetkilinin zaman içinde İngilizlere, ‘danışmanlık hizmetleri’ sunmaya başladığı, daha sonraları ise MI6 ajanları ona para karşılığında İngiliz hükümeti için çalışmayı teklif ettiği belirtildi. Sonraları, eşi Zhou da MI6 için çalışmaya başladı.

Bütün delilleri toplayan devlet güvenlik kurumları, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.