Shenzhen merkezli üretici, ekim ayında 441 bin 706 araç satarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 düşüş sergiledi. Şirketin satışlarındaki yaşanan düşüş Çin’de elektrikli araç piyasasındaki rekabet ortamını da gözler önüne serdi.

HİSSELER 9 AYIN DİBİNDE

BYD’nin hisseleri, Hong Kong borsasında haftanın ilk işlem itibariyle yüzde 1,9’luk değer kaybı yaşayarak 98,70 Hong Kong dolarına kadar düştü. Bu seviye, 5 Şubat’tan bu yana görülen en düşük kapanış olarak kayda geçti. Hisseler, Mayıs ayı sonunda ulaşılan zirveye göre yaklaşık yüzde 36 değer kaybetti.

SIRALAMA DEĞİŞTİ

BYD uzun süredir Çin’in en çok satan elektrikli otomobil markası olarak liderliğini koruyordu. Ancak, SAIC Motor, ekim ayında 453 bin 978 araç satmasıyla liderlik koltuğuna oturdu. BYD, Çin pazarında ikinci sıraya geriledi.