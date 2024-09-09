Çin'de enflasyon beklenti altında

Çin'de tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki devam eden düşüş ağustosta da etkisini hissettirdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede fiyat artışlarına yönelik Ağustos 2024 verilerini yayımladı.

Bu veriler kapsamında, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 0,6 yükseliş kaydederken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 1,8 gerileme kaydetti

Ağustosta tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki devam eden düşüşle deflasyon eğilimi hissedilmeye devam etti.

Enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE, Şubat 2023'ten beri yüzde 1'in altında seyretti.

TÜFE, 20214 ocakta yüzde 0,8 düşerek Eylül 2009'dan bu tarafa yıllık bazda en hızlı düşüşünü kaydetmişti.