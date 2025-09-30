Çin’de fabrikada gaz sızıntısı! 5 kişi öldü: 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: AA
Çin'in Henan eyaletinde, bir kimya fabrikasında zehirli gaz sızıntısı yaşandı. Depolama kazanından sızan gazdan etkilenen 5 işçi hayatını kaybetti. 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Xinhua'nın haberine göre, Hıbi şehrindeki Hexin Kimya Endüstrisi şirketine ait fabrikada sabah saatlerinde gaz sızıntısı meydana geldi.

Fabrikada zehirli gaza maruz kalan işçilerden 5'i yaşamını yitirirken, gazdan etkilenen 3 işçi hastaneye sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, fabrikadaki depolama kazanından sızan sülfürik asidin yağmur suyu şebekesinden foseptik tankına karışmasıyla oluşan kimyasal tepkimenin zehirli hidrojen-sülfür gazını açığa çıkardığı tahmin ediliyor.

Fabrikada çalışan tüm personel tahliye edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çin'de üretim ve depolama tesislerinde eskiyen altyapı veya yetersiz iş güvenliği tedbirleri nedeniyle zaman zaman can kayıplarına yol açan kazalar meydana geliyor.

