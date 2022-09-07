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Çin'in ağustos ihracatı yüzde 7,1 arttı

Çin'de ihracat, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1, ithalat ise yüzde 0,3 artış kaydetti.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 12:01
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Çin'de ihracat ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1, ithalat ise yüzde 0,3 arttı

Çin'in ağustos ihracatı yüzde 7,1 arttı
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Çin'de ihracat, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1, ithalat ise yüzde 0,3 artış kaydetti.

Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, ağustosta ihracat yıllık yüzde 7,1 artışla 314,92 milyar dolara, ithalat da yüzde 0,3 yükselişle 235,53 milyar dolara çıktı.

İhracat, temmuzdaki yüzde 18'lik artışın ardından beklentilerin altında kalırken, ithalattaki artış da önceki aydaki yüzde 2,3 artışın gerisine düştü.

Zayıf dış ticaret verileri, Çin yuanının ABD doları karşısındaki değer kaybını arttırdı. Yurt dışı piyasalardaki yuanın dolar karşısındaki değeri 6,99'a kadar çıkarken yurt içi piyasada dünün kapanış fiyatı olan 6,94'ün üzerinde 6,97'den işlem görüyor.

Salgın tedbirleri ekonomik beklentileri düşürüyor

İthalat ve ihracattaki artış ivmesinin azalması, Çin ekonomisinin bahardaki Kovid-19 salgınlarının ardından yaz aylarında yakaladığı toparlanmayı sürdürüp sürdüremeyeceğine ilişkin kuşkuları artırıyor.

Omicron'un bulaşıcılığı yüksek alt varyantlarının yayılmasıyla ülkede vaka sayısı artarken, aralarında Siçuan eyaletinin Çıngdu ve Guangdong eyaletinin Şiçuan kentlerinin olduğu 30'dan fazla şehirde tam ya da kısmi kapanma tedbirleri uygulanıyor.

Çin'de bahar aylarında başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere büyük nüfusu barındıran ve kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan şehirlerindeki Kovid-19 kısıtlamalarının ekonomi üzerindeki etkisi belirgin şekilde hissedilmişti.

Birçok sahada ölçülen ekonomik performans, ilk vakaların Çin'in Vuhan kentinde görüldüğü Kovid-19 salgınının ilk aylarından bu yana en düşük seviyelere gerilemişti.

Ekonomik faaliyetleri sekteye uğratan salgın tedbirleri gibi koşulların son çeyrekte değişeceğine dair işaret görülmemesi, iş dünyasında güveni olumsuz etkiliyor.

Çin, Kovid-19'a karşı, vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor.

Strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

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